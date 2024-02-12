Накануне вечером, 11 февраля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 31 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Чери Тигго» и двигаясь от Большой Пороховской улицы в сторону шоссе Революции, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 6 класса, перебегавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу в состоянии средней тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетней на проспекте Энергетиков
Накануне вечером, 11 февраля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 31 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Чери Тигго» и двигаясь от Большой Пороховской улицы в сторону шоссе Революции, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 6 класса, перебегавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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