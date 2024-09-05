Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова

Вчера, 4 сентября возле дома 8 корпус 1 по 2-му Муринскому проезду полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих 31-летних жителей деревни Юкки, Всеволожского района Ленинградской области.

Задержанных подозревают в том, что 21 августа около 3 часов ночи они позвонили в дверь квартиры 52-летней жительницы дома 12/9 по улице Симонова в Выборгском районе Петербурга, а после того, как хозяйка открыла им дверь, затолкали ее в комнату, заперли и, воспользовавшись ее беспомощностью, похитили из квартиры 45 000 рублей, ювелирные изделия, водительское удостоверение, мобильный телефон и ключи от ее автомобиля «Шевроле Лачетти», а после с места скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее подозреваемые были неоднократно судимы, в основном за кражи.