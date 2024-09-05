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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова

Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двух подозреваемых в ночном налете на квартиру на улице Симонова

Вчера, 4 сентября возле дома 8 корпус 1 по 2-му Муринскому проезду полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двоих 31-летних жителей деревни Юкки, Всеволожского района Ленинградской области.
Задержанных подозревают в том, что 21 августа около 3 часов ночи они позвонили в дверь квартиры 52-летней жительницы дома 12/9 по улице Симонова в Выборгском районе Петербурга, а после того, как хозяйка открыла им дверь, затолкали ее в комнату, заперли и, воспользовавшись ее беспомощностью, похитили из квартиры 45 000 рублей, ювелирные изделия, водительское удостоверение, мобильный телефон и ключи от ее автомобиля «Шевроле Лачетти», а после с места скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Ранее подозреваемые были неоднократно судимы, в основном за кражи.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район грабеж
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