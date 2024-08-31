В Приозерске в ванной захлебнулся 2-летний ребенок

Накануне утром, 30 августа 2024 года около 09 часов 55 минут к полицейским Приозерскского района Ленинградской области поступила информация о том, что в квартире дома 27 по улице Калинина города Приозерск 2-летний ребенок захлебнулся водой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на диване в квартире обнаружили тело двухлетнего мальчика.
Его 21-летняя мать сообщила полицейским, что ненадолго отлучилась из квартиры, оставив ребенка одного в ванной.
Вернувшись, она увидела, что ее сын захлебнулся и попыталась оказать ему первую помощь, после чего вызвала бригаду скорой помощи.
При этом женщина путалась в своих показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили ее выйти из квартиры и оставить ребенка одного.
Это заставило полицейских рассмотреть версию о непосредственной причастности женщины к гибели ребенка.
К тому же, ранее эта семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и состояла на учете за ненадлежащее воспитание ребенка.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.