В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа

Накануне вечером около 18 часов 10 минут в больгницу Сланцевского района Ленинградской области от дома в деревне Большие Поля доставили мальчика в возрасте 2 лет 11 месяцев. Ребенка госпитализировали с кататравмой, сотрясение мозга, переломом левой голени со смещением, ушибами грудной клетки, ушибом шейного отдела позвоночника, тупой травмой живота, в тяжелом состоянии. Мальчик помещен на отделение реанимации.

Установлено, что около 18 часов 00 минут мать отлучилась на 15 минут, а ребенок находился на кухне квартиры на 5-ом этаже, где было приоткрыто окно на микропроветривание. Вернувшись, женщина обнаружила, что окно на кухне открыто, а её сын лежит на траве под окнами.

Семья неполная, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.