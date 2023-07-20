ента новостей

14:02
Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР
11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
11:23
В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа
11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
11:14
В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже
11:06
Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно
11:03
В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего
10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
10:52
В Петербурге задержали похитителя мотоцикла «Хонда»
10:47
В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки
10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
01:29
Не успели продать Малкома, теперь ещё и Клаудиньо уходит в бразильский «Фламенго»?
18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
17:47
Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор
17:39
Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге
15:11
Петербургские волонтеры провели акцию по закраске рекламы наркотиков
15:09
Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно
15:06
В Петербурге безопасность на репетиции парада ко Дню ВМФ обеспечили росгвардейцы
12:52
Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»
12:48
В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак
12:43
В Колпино неизвестные повредили банкомат
12:40
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти
12:32
Администратор ночного клуба в центре Петербурга изобличена в обмане посетителей
12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
12:21
В Кировске задержали похитителя мотоцикла
12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика
11:14
Полицейские задержали жителя Московской области за угон автомобиля с автомойки в Московском районе Петербурга
10:39
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа

В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа

0
99
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Сланцевском районе Ленинградской области 3-летний мальчик выжил после падения с 15-метровой высоты.

Накануне вечером около 18 часов 10 минут в больгницу Сланцевского района Ленинградской области от дома в деревне Большие Поля доставили мальчика в возрасте 2 лет 11 месяцев. Ребенка госпитализировали с кататравмой, сотрясение мозга, переломом левой голени со смещением, ушибами грудной клетки, ушибом шейного отдела позвоночника, тупой травмой живота, в тяжелом состоянии. Мальчик помещен на отделение реанимации.

Установлено, что около 18 часов 00 минут мать отлучилась на 15 минут, а ребенок находился на кухне квартиры на 5-ом этаже, где было приоткрыто окно на микропроветривание. Вернувшись, женщина обнаружила, что окно на кухне открыто, а её сын лежит на траве под окнами.

Семья неполная, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район падение с высоты дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2022, 12:50
В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа
29-03-2023, 14:03
В Стрельне двухлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа
12-02-2023, 11:29
Во Всеволожске 5-летний мальчик выпал из окна на 3-ем этаже
8-05-2022, 14:36
В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа
8-06-2022, 14:07
В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа
10-10-2018, 10:31
В Ленобласти подросток погиб выпав из окна

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
62
Сегодня, 10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
0
112
Вчера, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
0
105
Вчера, 12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
Наверх