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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка

В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, напавшего на ребенка

Сегодня ночью, 11 января 2024 около 00 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация от соседей о том, что в квартире дома 2 по улице Филлипова в городе Гатчина ребенок просит о помощи.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в квартире 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, по внешнему виду находящийся в состоянии опьянения, причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы, которая в тот момент отлучилась из квартиры.
Девочку передали врачам скорой помощи, которые диагностировали у нее различные ушибы, и после оказания медицинской помощи передали матери. Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о привлечении его к отвесности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации.
Кроме того, будет дана правовая оценка действиям матери ребенка.
Мать ребенка ранее в поле зрения полицейских не попадала.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район телесные повреждения дети
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