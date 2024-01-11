В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка

Сегодня ночью, 11 января 2024 около 00 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация от соседей о том, что в квартире дома 2 по улице Филлипова в городе Гатчина ребенок просит о помощи.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в квартире 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, по внешнему виду находящийся в состоянии опьянения, причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы, которая в тот момент отлучилась из квартиры.

Девочку передали врачам скорой помощи, которые диагностировали у нее различные ушибы, и после оказания медицинской помощи передали матери. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о привлечении его к отвесности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям матери ребенка.

Мать ребенка ранее в поле зрения полицейских не попадала.