В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа

Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 20 часов 45 минут в экстренные службы Лужского раойна Ленинградской области поступило сообщение о происшествии на проспекте Володарского. Случайная прохожая сообщила о падении ребенка с 7-го этажа.

Прибывшие на место происшествия медики доставили в районное медучреждение в тяжелом состоянии полуторагодовал мальчика. По недосмотру родителе ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры 7-го этажа.

Семья полная, 20-летняя мать и 26-летний отец официально не трудоустроены.