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Питерец.ру » Происшествия » В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа

В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа

0
17
Опубликовал: Anton78
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Фото:
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В городе Луге Ленинградской области полуторагодовалый малыш выжил после падения с 7-го этажа

Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 20 часов 45 минут в экстренные службы Лужского раойна Ленинградской области поступило сообщение о происшествии на проспекте Володарского. Случайная прохожая сообщила о падении ребенка с 7-го этажа.

Прибывшие на место происшествия медики доставили в районное медучреждение в тяжелом состоянии полуторагодовал мальчика. По недосмотру родителе ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры 7-го этажа.

Семья полная, 20-летняя мать и 26-летний отец официально не трудоустроены.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район падение с высоты дети
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