Накануне вечером, 29 августа 2024 года около 19 часов 10 минут возле дома 17 по улице Современников, в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», двигаясь задним ходом по дворовой территории не обеспечил безопасность маневра, и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Новогорелово иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Новогорелово Ломоносовского района с пострадавшим ребенком-велосипедистом
Накануне вечером, 29 августа 2024 года около 19 часов 10 минут возле дома 17 по улице Современников, в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», двигаясь задним ходом по дворовой территории не обеспечил безопасность маневра, и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде без сопровождения взрослых.
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