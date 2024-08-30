В Новогорелово иномарка сбила 9-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 29 августа 2024 года около 19 часов 10 минут возле дома 17 по улице Современников, в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», двигаясь задним ходом по дворовой территории не обеспечил безопасность маневра, и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.