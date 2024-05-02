На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Накануне днем, 1 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 2 по проспекту Художников, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который выезжал с детской площадки.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.