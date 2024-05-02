Накануне днем, 1 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 2 по проспекту Художников, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который выезжал с детской площадки.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с юным велосипедистом в Выборгском районе Петербурга
Накануне днем, 1 мая 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 2 по проспекту Художников, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который выезжал с детской площадки.
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