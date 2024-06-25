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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Песочный иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

В поселке Песочный иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Курортного района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок

Вечером 23 июня 2024 года, около 21 часа 15 минут на пересечении Советской и Первомайской улиц в поселке Песочный, Курортного района Петербурга 43-летний водитель автомобиля «Chery Tiggo» совершил наезд на 13-летнего велосипедиста.
Подросток катался без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП велосипеды дети
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