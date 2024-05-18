На проспекте Просвещения иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 45 минут возле дома 32 по проспекту Просвещения 40-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при выезде с дворовой территории совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.