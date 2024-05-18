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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

На проспекте Просвещения иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку обстоятельств ДТП с несовершеннолетним велосипедистом на проспекте Просвещения

Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 45 минут возле дома 32 по проспекту Просвещения 40-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при выезде с дворовой территории совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП велосипеды дети
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