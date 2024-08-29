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Питерец.ру » Происшествия » На Миллионной улице самокатчик упал на проезжую часть и ударился об автомобиль

На Миллионной улице самокатчик упал на проезжую часть и ударился об автомобиль

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71
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с самокатчиком в Центральном районе Петербурга

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 50 минут около дома 3 по Миллионной улице, в Центральном районе Петербурга 39-летний самокатчик, двигаясь по тротуару, по неустановленной причине не справился с управлением и упал на проезжую часть, где мимо проезжал автомобиль «Мазда» под управлением 38-летнего водителя. В результате падения самокатчик ударился об автомобиль.
В результате дорожного происшествия самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП самокаты
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