На Миллионной улице самокатчик упал на проезжую часть и ударился об автомобиль

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 50 минут около дома 3 по Миллионной улице, в Центральном районе Петербурга 39-летний самокатчик, двигаясь по тротуару, по неустановленной причине не справился с управлением и упал на проезжую часть, где мимо проезжал автомобиль «Мазда» под управлением 38-летнего водителя. В результате падения самокатчик ударился об автомобиль.

В результате дорожного происшествия самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.