Сегодня днем, 8 мая 2024 года около 15 часов 35 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на несовершеннолетнего мальчика возле дома 1 по улице Пограничника Гарькавого.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что по данному адресу автомобиль "Шкода Октавиа" совершил наезд на 9-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых, на самокате не спешившись.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика с травмами средней степени тяжести госпитализировали.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
На улице Пограничника Гарькавого иномарка сбила 9-летнего самокатчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с наездом на 9-летнего самокатчика на улице Пограничника Гарькавого
Сегодня днем, 8 мая 2024 года около 15 часов 35 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на несовершеннолетнего мальчика возле дома 1 по улице Пограничника Гарькавого.
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