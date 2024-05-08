На улице Пограничника Гарькавого иномарка сбила 9-летнего самокатчика

Сегодня днем, 8 мая 2024 года около 15 часов 35 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП с наездом на несовершеннолетнего мальчика возле дома 1 по улице Пограничника Гарькавого.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что по данному адресу автомобиль "Шкода Октавиа" совершил наезд на 9-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых, на самокате не спешившись.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.