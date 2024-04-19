Накануне вечером, 18 апреля 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 1 по бульвару Александра Грина, в Василеостровском районе Петербурга 25-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигаясь по бульвару Головина в сторону бульвара Вилькицкого, совершил наезд на 15-летнего самокатчика, пересекавшего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка госпитализировали.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
На бульваре Александра Грина иномарка сбила 15-летнего самокатчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего самокатчика на бульваре Александра Грина
Накануне вечером, 18 апреля 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 1 по бульвару Александра Грина, в Василеостровском районе Петербурга 25-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигаясь по бульвару Головина в сторону бульвара Вилькицкого, совершил наезд на 15-летнего самокатчика, пересекавшего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись.
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