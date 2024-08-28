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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Черкасово 34-летнюю женщину изобличили в краже денег с банковской карты пенсионера

В поселке Черкасово 34-летнюю женщину изобличили в краже денег с банковской карты пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти изобличили 34-летнюю женщину в краже денег с банковской карты пенсионера

Вчера, 27 августа 2024 года к полицию Выборгского района Ленинградской области с заявлением обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме 4 поселка Черкасово. Пенсионер сообщил о том, что в период с 31 июля по 6 августа с его утерянной банковской карты было совершено списание денежных средств в сумме 29 796 рублей.
В этот же день, 27 августа сотрудники полиции в доме 19 поселка Верхнее Черкасово, Выборгского районе Ленобласти по подозрению в совершении преступления задержали неработающую 34-летнюю местную жительницу.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.3 п.г УК РФ (кража).
Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ .

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО кража
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