В поселке Черкасово 34-летнюю женщину изобличили в краже денег с банковской карты пенсионера

Вчера, 27 августа 2024 года к полицию Выборгского района Ленинградской области с заявлением обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме 4 поселка Черкасово. Пенсионер сообщил о том, что в период с 31 июля по 6 августа с его утерянной банковской карты было совершено списание денежных средств в сумме 29 796 рублей.

В этот же день, 27 августа сотрудники полиции в доме 19 поселка Верхнее Черкасово, Выборгского районе Ленобласти по подозрению в совершении преступления задержали неработающую 34-летнюю местную жительницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.3 п.г УК РФ (кража).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ .