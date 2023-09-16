В Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую в краже денег с банковской карты

9 сентября 2023 года в 12.15 в полицию Калининского района обратился 87-летний петербуржец с сообщением о том, что в период с 21 августа 2023 года по 25 сентября 2023 года в неустановленном месте с его банковской карты неизвестные несанкционированно списали денежные средства в сумме 571 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

14 сентября 2023 года в результате проведенных оперативно розыскных мероприятий у дома 90 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении этого преступления полицейскими задержана 79-летняя жительница Московского района.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.