В Петербурге задержали похитителя банковской карты у пенсионера

2 октября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 77-летний мужчина. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что 15 сентября он в магазине поселка Сосново, Приозерского района Ленинградской области по собственной неосторожности лишился банковской карты.

После чего в период с 29 сентября по 2 октября с карты происходили списания средств в различных магазинах, списано было в общей сложности 109 160 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 13 часов 55 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Петербурге возле дома 27 по улице Союза Печатников сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего петербуржца.

Злодея поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.