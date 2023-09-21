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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину похитевшую деньги с утерянной банковской карты

В Петербурге задержали женщину похитевшую деньги с утерянной банковской карты

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемую в краже денег с утерянной банковской карты

Вечером 14 сентября 2023 года около 20 часов 05 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 13 сентября в период с 11:50 до 13:27 неизвестный совершил хищение денежных средств с принадлежащей ей банковской карты. В общей сложности с карты было снято 11 712 рублей. По словам пенсионерки, карту она потеряла утром 13 сентября.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
19 сентября 2023 года около 22 часов 00 минут возле дома 20 по Киевской улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой, по подозрению в совершении данного преступления, задержана 57-летняя петербурженка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район кража
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