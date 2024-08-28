В Московском районе поймали «домушника»

В минувший понедельник, 26 августа 2024 года к полицейским Московского района Петербурга обратился 36-летний житель дома 149 по Московскому проспекту. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в период с апреля по 26 августа неизвестный, воспользовавшись ключами, хранившимися в общем коридоре, проник в его квартиру, откуда похитил личные вещи, наручные часы и ювелирные украшения на сумму 581 000 рублей.

В тот же день вечером, 26 августа около 16 часов 30 минут в квартире дома 88 по проспекту Космонавтов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 29-летнего петербуржца.

Похищенное частично изъято.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.3 п.а,в УК РФ (кража).

Злоумышленниа поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.