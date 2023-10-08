В Металлстрое по «горячим» следам поймали «домушника»

Вчера утром около 10 часов 45 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 31-летний инженер одного из предприятий, проживающий в дом 9 по Центральной улице в поселке Металлострой, с заявлением о том, что в период с 01:30 до 08:30 7 октября неизвестный через открытую дверь проник в квартиру заявителя, откуда похитил мобильный телефон «Хуавэй», электронные часы «Хуавэй», и музыкальный плеер «iPod touch 5».

В этот же день вечером около 18 часов 50 минут, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 24 по Центральной улице в Металлострое по «горячим» следам, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний неработающий, ранее судимый местный житель. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.