Вчера вечером, 28 июля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 124 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга 24-летний гражданин одного из Центрально-Азиатских государств, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигаясь по двору, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дворовой проезд на детском самокате.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Октябрьской набережной, в котором пострадал ребенок
Вчера вечером, 28 июля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 124 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга 24-летний гражданин одного из Центрально-Азиатских государств, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигаясь по двору, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дворовой проезд на детском самокате.
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