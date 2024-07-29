На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате

Вчера вечером, 28 июля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 124 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга 24-летний гражданин одного из Центрально-Азиатских государств, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигаясь по двору, совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дворовой проезд на детском самокате.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.