ента новостей

15:32
В Московском районе поймали 18-летнего курьера мошенников
14:34
В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир
14:31
В Петербурге поймали пожилую предпринимательницу, похитевшую деньги с карты пенсионерки
14:19
Во Всеволожске поймали аферистов, пытавшихся обмануть пенсионера
14:14
В Киришах задержали сибиряка, избившего мужчину возле бара
14:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова
13:23
В Минцифры хотят выровнять цены на отечественное ИТ-оборудование
12:29
В ДТП с грузовиком на Пискаревском пострадала водитель иномарки
10:16
Женщины станут меньше работать
09:59
Крупный оползень обрушился на отдаленный регион Папуа-Новой Гвинеи
09:50
В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист
09:39
В Выборге 2-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже
09:29
Появится китайский аналог H&M
00:14
13-летний Иван Землянский стал самым молодым в истории российским гроссмейстером: ранее рекорд принадлежал Анишу Гири
23:51
Канада и Швейцария стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею – 2024
22:12
На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист
21:57
В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»
12:53
В Петербурге задержали управляющего пункта выдачи заказов, подменившего дорогие смартфоны подделками
11:41
В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии
11:37
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
11:35
В Выборге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:27
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
11:19
В Кронштадте дама на иномсарке сбила 11-летнего мальчика
11:14
На Уездном проспекте задержали наркосбытчиков
11:11
На Комендантской площади четверо подростков избили и ограбили сверстника
11:05
В Госдуме пояснили, чем могут быть опасны сим-карты «с прошлым»
09:58
В СПб появится «Гуд Лакк»
09:22
Раскрыта схема легализации мигрантов
23:39
Денис Черейский пополнил состав петербургского волейбольного «Зенита» после того, как ряд игроков покинули клуб
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир

В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир

0
65
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Лужском районе Ленобласти

Накануне вечером, 23 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 42 по улице Свободы в городе Луга Ленинградской области 17-летний подросток, управляя мотоциклом и двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении, и на перекрёстке совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 65-летней женщины.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклиста и его 17-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все  обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП мотоциклы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-12-2023, 12:14
В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
22-06-2023, 11:55
В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля
27-03-2024, 13:07
В Приморском районе в ДТП пострадала 11-летняя девочка
2-04-2024, 10:02
В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок
20-04-2024, 12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 14:34
В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир
0
68
Сегодня, 12:29
В ДТП с грузовиком на Пискаревском пострадала водитель иномарки
0
81
Сегодня, 09:50
В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист
0
179
Вчера, 22:12
На трассе «Кола» в ДТП с каршеринговым кроссовером погиб мотоциклист
Наверх