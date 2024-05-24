В Луге в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажир

Накануне вечером, 23 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 42 по улице Свободы в городе Луга Ленинградской области 17-летний подросток, управляя мотоциклом и двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении, и на перекрёстке совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 65-летней женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклиста и его 17-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.