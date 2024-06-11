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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя

В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя

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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти полицейские стреляли для остановки машины с нетрезвым водителем

Сегодня ночью, 11 июня 2024 года в городе Никольское Тосненского района Ленобласти наряд ДПС на Комсомольской улице попытался остановить автомобиль Renault Logan - для проверки документов водителя. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.
Было организовано преследование.
Во время преследования нарушитель стал совершать опасные манёвры, подвергая, тем самым, опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
Для остановки автомашины лихача после предупредительного выстрела в воздух был открыт огонь по колесам.
Возле дома 178 по Советскому проспекту автомобиль был остановлен, её водитель задержан. Им оказался 41-летний неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.
Сотрудники дорожной полиции составили в отношении нарушителя ряд административных протоколов, в том числе, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район стрельба табельное оружие пьяный водитель
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