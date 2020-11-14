В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей

Минувшим вечером в 21.15 у дома 1 по 3-му Верхнему переулку нарядом ДПС ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга был замечен автомобиль «Ауди-80», который двигался с нарушением скоростного режима. Увидев сотрудников ГИБДД, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, на требования об остановке водитель не реагировал и, нарушая ПДД, продолжал движение. Полицейскими было организовано преследование. В соответствии с Законом «О полиции» инспекторами ДПС было применено табельное оружие, произведены два предупреждающих и несколько выстрелов по колесам сторону преследуемой машины, после чего указанный автомобиль на 3 км трассы А-121 «СПб-Сортавала» был остановлен. Во время задержания было установлено, что 22-летний водитель лишен права управления транспортным средством.

В тот же вечер 13 ноября в 21.03 у одного из домов по Лодейнопольскому шоссе в с. Алеховщина нарядом ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району была предпринята попытка остановить автомобиль «ВАЗ». На законные требования об остановке не реагировал, а, увеличив скорость, продолжил движение. В ходе организованного сотрудниками ДПС преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения. В соответствии с законом «О полиции» на автодороге «Подъезд к п. Шархиничи», сотрудниками ГИБДД было произведен предупредительный выстрел и выстрелы по колесам преследуемого транспортного средства. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Управлял автомобилем 16-летний подросток, учащийся техникума. Установлено, что подросток несколько дней назад приобрёл данный автомобиль, но неофициально и без договора купли-продажи.

В отношении обоих нарушителей составлены несколько административных протоколов. В результате применения табельного оружия в обоих случаях пострадавших нет.