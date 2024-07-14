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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали дебошира с пистолетом на автобусной остановке

В Невском районе задержали дебошира с пистолетом на автобусной остановке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали  дебошира, размахивавшего пистолетом на автобусной остановке на Октябрьской набережной 

Накануне вечером, 13 июля 2024 года около 18 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что около 18 часов 30 минут на автобусную  остановку у дома 112 по Октябрьской набережной пришёл неизвестный мужчина, который продемонстрировал пистолет.

В этот же вечер, около 19 часов 50 минут возле дома 112 по проспекту Большевиков наряд полиции задержал 26-летнего петербуржца. которого доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

У фигуранта изъяли травматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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