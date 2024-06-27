В Приморском районе пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям бани

Накануне вечером, 26 июня 2024 года около 20 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 33 по Мебельной улице мужчина ведет себя агрессивно, пристает к посетителям банного комплекса и угрожает пистолетом.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали неработающего 26-летнего местного жителя, который, находясь в помещении бани в состоянии опьянения, демонстрировал находящийся при нем аэрозольный пистолет марки «Премьер-4».

Дебошира доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.