В Калининском районе задержали участника дорожного конфликта

Накануне вечером, 30 января 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от автолюбительницы о том, что водитель автомобиля «КИА Рио» возле дома 84 по проспекту Луначарского угрожал ей пистолетом после того, как она просигналила ему о нарушении ПДД.

Полицейскими был введен план "Перехват", и около 18 часов 15 минут возле дома 26 по улице Демьяна Бедного нарядом дорожной полиции разыскиваемый автомобиль был остановлен.

За рулем находился 23-летний слесарь-монтажник судостроительного завода.

У слесаря изъяли пневматический пистолет, а самого нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).