ента новостей

10:28
На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения
10:24
В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир
10:17
В Колпино задержали злодея списавшего деньги с потерянной карты пенсионерки
10:07
В Центральном районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
09:55
В Петербурге задержали начетчика на магазин на шоссе Революции
08:10
Потребность в работниках возросла в 1,5 раза
07:38
Объем вкладов вырос
01:41
Петербургский волейбольный «Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Суперлиге, на этот раз – над «Енисеем» в трёх партиях
01:18
В претендентских турнирах по шахматам, которые состоятся в Канаде, примут участие трое россиян – Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно
17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
12:44
В Токсово пьяное застолье закончилось стрельбой
12:36
В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина
12:27
В Ленобласти задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Ломоносова
12:20
В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу
11:13
В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который осуществлял техподдержку мошеннического call-центра
09:44
В центре Петербурга трое злоумышленников выбивали деньги из ливийца
09:05
Возможны ли переговоры по Украине?
08:35
Власти хотят бюджет в 2 триллиона
02:10
После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»
01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
21:58
ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6
16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Центральном районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

В Центральном районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией задержан подозреваемый в разбойном нападении в Центральном районе

В минувший вторник днем, 12 марта 2024 года около 12 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 29-летний местный житель, который сообщил стражам порядка о том, что был избит у себя в квартире дома 50 по набережной реки Фонтанки.
Около 12 часов 50 минут прибывшие на место полицейские обнаружили заявителя с колото-резанами ранами. Бригадой скорой помощи его госпитализировали в тяжелом состоянии.
13 марта 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 79 по улице Марата в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего петербуржца, который требовал у потерпевшего наркотические средства и ударил его ножницами.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст.91. УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 09:55
В Петербурге задержали начетчика на магазин на шоссе Революции
Вчера, 12:20
В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу
7-03-2024, 11:01
В Тихвине задержали уличного грабителя
23-01-2024, 13:39
В Петербурге задержали злоумышленника ударившего ножом стросту деревни Кошкино
19-01-2024, 10:10
В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»
4-02-2024, 13:24
В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 10:24
В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир
0
162
Вчера, 17:48
В Ленобласти в ДТП погибла 68-летняя пассажирка «Киа Спектра»
0
152
13-03-2024, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
299
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
Наверх