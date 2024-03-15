В Центральном районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

В минувший вторник днем, 12 марта 2024 года около 12 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 29-летний местный житель, который сообщил стражам порядка о том, что был избит у себя в квартире дома 50 по набережной реки Фонтанки.

Около 12 часов 50 минут прибывшие на место полицейские обнаружили заявителя с колото-резанами ранами. Бригадой скорой помощи его госпитализировали в тяжелом состоянии.

13 марта 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 79 по улице Марата в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего петербуржца, который требовал у потерпевшего наркотические средства и ударил его ножницами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника поместили в камеру на основании ст.91. УПК РФ.