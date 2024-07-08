В Красном Селе ранее судимый избил сотрудника ФСИН на автобусной остановке

Вечером 5 июля 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что на автобусной остановке на улице Массальского неизвестные избили мужчину, он лежит без сознания в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пострадавший бригадой скорой помощи был доставлен в медучреждение.

Откуда около 21 часа 05 минут к полицейским поступила телефоногамма, что около 20 часов 00 минут с автобусной остановки на улице Массальского в тяжелом состоянии доставлен 39-летний мужчина.

06 июля 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 102 по проспекту Ленина в Красном Селе по подозрению в совершении указанного преступления полицейскин задержали 23-летнего ранее судимого, подозреваемого в том, что 05 июля 2024 около 19 часов 00 минут во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, во время поездки в рейсовом автобусе, при выходе из него избил оппонента.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.