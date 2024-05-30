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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой

В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемую в грабеже знакомой в Красном Селе

Накануне днем, 29 мая 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 35-летняя штукатур-маляр. Женщина рассказала стражам порядка о том, что двумя днями ранее, 27 мая около 23 часов 30 минут возле дома 53 в Высоковольтном проезде в одном из СНТ ее малознакомая, применив физическую силу, сняла с нее золотые серьги, золотую цепочку, отобрала мобильный телефон, банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.
После чего столкнула ее в канаву и скрылась.
В этот же день вечером, 29 мая 2024 года около 17 часов 00 минут в Красном Селе, возле дома 102 в по проспекту Ленина, сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающую 39-летнюю местную жительницу.
Ранее она была осуждена условно.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Источник: ГУ МВД
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