В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой

Накануне днем, 29 мая 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 35-летняя штукатур-маляр. Женщина рассказала стражам порядка о том, что двумя днями ранее, 27 мая около 23 часов 30 минут возле дома 53 в Высоковольтном проезде в одном из СНТ ее малознакомая, применив физическую силу, сняла с нее золотые серьги, золотую цепочку, отобрала мобильный телефон, банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

После чего столкнула ее в канаву и скрылась.

В этот же день вечером, 29 мая 2024 года около 17 часов 00 минут в Красном Селе, возле дома 102 в по проспекту Ленина, сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающую 39-летнюю местную жительницу.

Ранее она была осуждена условно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).