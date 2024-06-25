В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников

К полицейским Выборгского района Петербурга поступило сразу несколько сообщений о кражах, совершённых у пассажиров такси.

Так, 33-летний петербуржец после возвращения из ночного клуба остался без кошелька с 5000 рублей и банковской карты, а через несколько дней после такой же поездки мобильного телефона лишился 44-летний мужчина, проживающий на проспекте Просвещения.

Сотрудники уголовного розыска Главка установили, что преступления совершены по единому сценарию.

В обоих случаях история начиналась на улице, около выхода из увеселительного заведения.

К посетителю бара подходила приветливая компания молодых людей, которые якобы отдыхали в заведении по соседству. Новые знакомые в ходе непринуждённого диалога уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодой такой поездки.

По счастливому случаю рядом всегда оказывался дружелюбный таксист, который с радостью усаживал всю компанию в свой «Фольксваген», обещая довезти с ветерком. По пути следования новоиспечённые приятели не жалели крепких мужских объятий, итогом которых становилась пропажа имущества.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны четверо участников организованной группы: 29-летний таксист и трое его подельников в возрасте 28-30 лет. Среди задержанных трое уроженцев Северо-Кавказского региона, один из которых ранее был судим за вымогательство и кражу, а также житель Петербурга.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Всех подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. У полицейских есть все основания полагать, что данная группа карманников причастна к серии аналогичных преступлений.