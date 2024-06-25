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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников

В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полицейские задержали группу карманников, которые охотились на клиентов ночных баров

К полицейским Выборгского района Петербурга поступило сразу несколько сообщений о кражах, совершённых у пассажиров такси.
Так, 33-летний петербуржец после возвращения из ночного клуба остался без кошелька с 5000 рублей и банковской карты, а через несколько дней после такой же поездки мобильного телефона лишился 44-летний мужчина, проживающий на проспекте Просвещения.
Сотрудники уголовного розыска Главка установили, что преступления совершены по единому сценарию.
В обоих случаях история начиналась на улице, около выхода из увеселительного заведения.
К посетителю бара подходила приветливая компания молодых людей, которые якобы отдыхали в заведении по соседству. Новые знакомые в ходе непринуждённого диалога уговаривали поймать одно такси на всех, аргументируя это выгодой такой поездки.
По счастливому случаю рядом всегда оказывался дружелюбный таксист, который с радостью усаживал всю компанию в свой «Фольксваген», обещая довезти с ветерком. По пути следования новоиспечённые приятели не жалели крепких мужских объятий, итогом которых становилась пропажа имущества.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны четверо участников организованной группы: 29-летний таксист и трое его подельников в возрасте 28-30 лет. Среди задержанных трое уроженцев Северо-Кавказского региона, один из которых ранее был судим за вымогательство и кражу, а также житель Петербурга.
Следователи возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Всех подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. У полицейских есть все основания полагать, что данная группа карманников причастна к серии аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража
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