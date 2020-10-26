В Петербурге задержали курьера, ограбившего водителя такси

Накануне ночью к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о грабеже у дома 127 по набережной реки Фонтанки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-почтовой службы полиции и уголовного розыска. Полицейские установили, что около 01:15 двое неизвестных преступников силой отобрали у водителя такси денежные средства в размере 24 тысяч рублей, документы, банковские карты и ключи от автомобиля «Фольксваген Поло», а затем скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день у дома 13 по 1-й Красноармейской улице оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали жителя Самарской области – 19-летнего курьера по доставке пиццы. Похищенное частично изъято.

Позднее в полицию поступила телефонограмма о том, что в результате нападения водитель такси получил травмы головы и множественные ушибы, он находится в удовлетворительном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Полиция устанавливает личность и местонахождение второго участника ограбления.