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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров

В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров

К полицейским Петербурга поступило сообщение от 29-летнего мужчины, который рассказал правоохранителям о том, что после поездки в такси у него пропал дорогостоящий мобильный телефон, а с его банковского счёта было списано около 5 миллионов рублей.
Мужчина пояснил, что воспользовался услугой извозчика после выхода из бара на улице Рубинштейна.
Пострадавший сумел вспомнить, что во время поездки сам разблокировал свой гаджет и передал таксисту, чтобы тот позвонил его супруге.
Сотрудниками полиции было установлено, что сбережения мужчины были списаны через мобильное приложение.
Злоумышленники оформили не только кредиты, но и оплатили чужими деньгами приобретение различных товаров в интернет-магазине.
По геолокации установили, что покупки с телефона потерпевшего совершались в разных частях города и не совпадали с маршрутом движения такси.
Оперативники предположили, что преступление совершено группой. Вскоре это подтвердилось.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили всех участников криминального трио: 43-летнего таксиста и двух его подельников в возрасте 19 и 22 лет.
Старший из подозреваемых уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей – на его счету судимости за вымогательство и хищение денег из банкомата.
По версии полиции, именно он является организатором и отвечал за поиск подвыпивших клиентов ночных баров, оценивая по внешним данным их материальный статус.
Помогая им добраться до дома, он завладевал их мобильниками. Затем под различными предлогами делал короткую остановку и незаметно передавал похищенный гаджет 22-летнему сообщнику.
Тот садился в другой автомобиль под управлением самого молодого подельника и в движении списывал денежные средства.
Сотрудники уголовного розыска при содействии Спецполка полиции задержали всех участников группы по местам их проживания.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Пподозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению всех потерпевших от действий фигурантов.

Источник: ГУ МВД
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