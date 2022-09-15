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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали серийную «карманницу»

В Петербурге задержали серийную «карманницу»

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Опубликовал: Anton78
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Злоумышленница специализировалась на пожилых посетителях продуктовых магазинов

В течение августа-сентября 2022 года к полицейским Калининского района Петербурга стали поступать заявления о кражах. Объединяло эти преступления то, что кражи совершались в продуктовых магазинах в отношении пожилых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской.

8 августа пенсионер лишился кошелька с 5500 рублей после посещения магазина на проспекте Науки. 19 августа пенсионерка при выходе из магазина на проспекте Просвещения обнаружила пропажу телефона и кошелька с 21300 рублями. 23 августа аналогичная кража была совершена у пожилой посетительницы магазина на улице Бутлерова. У женщины из сумки похитили «Айфон 11». Следующее преступление было совершено 5 сентября: у пожилой посетительницы магазина на проспекте Просвещения похитили сумочку, в которой находился мобильный телефон и 331000 рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Было установлено, что преступления совершены одним и тем же лицом. Для его поимки в помощь районным полицейским были привлечены оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска Главка.

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя жительница города Всеволожск, ранее судимая за аналогичные преступления.

В ходе обыска в ее квартире правоохранители обнаружили похищенные мобильные телефоны, а также еще несколько смартфонов. Это дает основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к другим подобным преступлениям.

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район кража
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