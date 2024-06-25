В Невском районе при резком торможении автобуса пострадал двухлетний ребенок

Накануне утром, 24 июня 2024 года около 10 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 55-летнего водителя о том, что 24 июня около 09 часов 50 минут он, управляя маршрутным автобусом «Волгобас», принадлежащим автотранспортной компании, двигаясь в сторону проспекта Александровской Фермы, допустил резкое торможение, в результате которого в салоне опрокинулась детская коляска, в которой находился двухлетний ребенок.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.