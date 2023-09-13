В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал 4-летний ребенок

Накануне утром около 10 часов 55 минут возле дома 16 по проспекту Энгельса 51-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ 203947» и двигаясь по проспекту Энгельса от Светлановского проспекта к улице Пархоменко, совершил резкое торможение, в результате которого в салоне упал находившийся в сопровождении матери 4-летний ребенок.
В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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