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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника ударившего ножом стросту деревни Кошкино

В Петербурге задержали злоумышленника ударившего ножом стросту деревни Кошкино

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали участника конфликта с деревенским старостой в Кошкино

Вечером 20 января 2024 года, около 22 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленингарсдкой области поступила информация о ножевом ранении в деревне Кошкино.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили раненого в шею 72-летнего деревенского старосту. Пострадавшего госпитализировали.
Сотрудники полиции установили, что около 21 часа 45 минут возле дома 12 в деревне Кошкино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель, 54-летний токарь энергомашиностроительной компании, во время конфликта со старостой, возникшего из-за сноса выстроенных на берегу Ладожского озера в природноохранной зоне, незаконно возведенных деревянных рыбацких построек, ножом ударил в шею старосту, который, якобы, этим сносом и занимался. Бросив нож, злодей с места происшествия скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
22 января 2024 года около 15 часов 40 минут возле дома 96 по проспекту Ударников в Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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