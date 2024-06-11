В Невском районе поймали пьяного поджигателя автомобиля

Накануне ночью, 10 июня 2024 года около 02 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от 37-летнего специалиста организации розничной торговли аудио-видеотехникой о том, что около дома 2 по Товарищескому проспекту горит подожженный неизвестным принадлежащая ему автомашина «Хавал».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль с оплавленными крылом, подкрылком и задним бампером.

Через несколько минут нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении этого преступления по горячим следам был задержан неработающий 34-летний местный житель, находящейся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В силу этого вразумительно объяснить свой поступок он пока не смог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.