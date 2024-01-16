В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек

Вчера вечером, 15 января 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от 38-летнего индивидуального предпринимателя о том, что от дома 59/2 по проспекту Стачек неизвестные злоумышленники похитили принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген Туарег».

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники поилции, и одновременно введен и план «Перехват».

В результате уже около 20 часов 15 минут возле дома 6 по улице Морской пехоты разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

За рулем иномарки находился 36-летний неработающий житель Всеволожска, а на пассажирском сидении - его 36-летний приятель, житель Приморского района.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.

Автомобиль «Фольксваген Туарег» возвращен законному владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.