В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна

27 мая 2024 года около 11 часов 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о пожаре в одном из баров, расположенном в доме 2 по улице Рубинштейна.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в расположенном на втором этаже двухэтажного дома баре, который на момент возгорания был закрыт, огнем уничтожены часть подсобки и коридор на площади в 14 квадратных метров.

Из горящего здания экстренным службам пришлось эвакуировать четверых жильцов.

По заключению экспертов, причиной возгорания стал поджог.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вчера, 29 мая 2024 года возле дома 12-16 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 36-летнего петербуржца, ранее судимого за убийство.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.