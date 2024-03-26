В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе за торговым центром на Сенной площади

Ранее сообщалось, что вечером 24 марта 2024 года к полицейским поступила информация о драке со стрельбой за зданием торгового центра на улице Ефимова.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 20 часов 15 минут между группой мужчин произошла драка, в ходе которой один из ее участников выстрелил в воздух из травматического пистолета. После чего все участники драки скрылись.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность стрелявшего.
Им оказался 21-летний ранее судимый гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
25 марта 2024 года возле дома 58 по улице Садовой его задержали оперативники.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливаются иные участники конфликта.