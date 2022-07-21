В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

Вчера вечером около 17 часов 20 минут возле дома 20/3 на Ковалевской улице, в Красногвардейском районе Петербурга 36-летняя жительница города Всеволожск, управляя автомашиной «Хундай Крета», при движении от Камышинской улицы в сторону Рябовского шоссе совершила наезд на 9-летнюю девочку на велосипеде, которая выехала из-за стоящего автомобиля «Мицубиси».

В результате ДТП пострадавшую школьницу, проживающую на Ковалевской улице, 26/1, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Женщина-водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожного происшествия.