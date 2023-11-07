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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку

В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на школьницу в Курортном районе

Накануне вечером около 17 часов 30 минут на 39 километре Приморского шоссе, в Курортном районе Петербурга 21-летний водитель, управляя а/м «Джили», двигаясь по Приморскому шоссе от Белоострова в сторону Сестрорецка, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшую на запрещающий сигнал светофора 11-летнюю школьницу.
В результате дорожного происшествия девочку с переломом ноги, в состоянии средней степени тяжести была госпитализировали в медичинское учреждение.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Установлено, что водитель в 2023 году 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП пострадавший пешеход дети
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