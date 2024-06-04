В Невском районе избили и ограбили двух подростков

Накануне поздним вечером, 3 июня 2024 года около 23 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступили сообщения от родителей двух друзей-подростков, 39-летней учительницы начальных классов и 37-летнего водителя-экспедитора.

Они рассказали стражам порядка о том, что в ночь на 28 мая в торговом центре в доме 27 на проспекте Большевиков их детей, 16 и 17 лет, избил их знакомый, после чего скрылся, забрав с собой мобильный телефон одного из подростков и 2,5 тысячи рублей.

В день происшествия в полицию поступала телефонограмма из детской больницы о госпитализации 16-летнего избитого подростка: помимо ушибов и ссадин, у него было выявлено отравление этанолом.

Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести и оставили под наблюдением.

Полицейские установили данные предполагаемого обидчика подростков. Им оказалмя 21-летний неработающий житель дома 13 по улице Крыленко.

Приняты меры к его задержанию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.