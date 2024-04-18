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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ищут водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста

В Невском районе ищут водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут водителя, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП в Невском районе Петербурга

Сегодня ночью, 18 апреля 2024 года около 01 часа 35 минут к полицейским Невского района Петербурга из медучреждения поступила телефонограмма о том, что накануне вечером, около 18 часов 15 минут от дома 28 по Караваевской улице, к ним в состоянии средней степени тяжести доставили 16-летнего подростка.
Установлено, что около 17 часов 00 минут велосипедист был сбит автомобилем, возле дома 28 по Караваевской улице.
Водитель на автомобиле скрылся.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Приняты меры к розыску и задержанию водителя, совершившего наезд на велосипедиста.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП велосипеды
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