Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 54-летний ранее судимый житель Омской области.

Мужчину подозревают в причастности к серии имущественных преступлений с недвижимостью в Петербурге.

Так, в октябре 2020 года он получил займ в одной из коммерческих фирм Петербурга в размере 3 300 000 рублей под залог двух квартир, которыми ранее незаконно завладел, а также незаконно переоформил на себя еще 11 квартир в черте города.

Оперативники установили, что дорогостоящая недвижимость принадлежала собственнице, которая на данный момент проживает заграницей. Хозяйка квартир сдавала свою недвижимость в аренду через поверенную, проживающую в Петербурге.

Сожитель поверенной, узнав о богатой собственнице недвижимости, обманным путем завладел документами на жилые помещения, переоформил их на себя и предоставил в соответствующие органы уже поддельные документы, подписанные якобы хозяйкой жилплощадей.

Кроме того, злоумышленником две квартиры были оформлены под залог, а остальные выставлены на продажу.

Узнав о произошедшем хозяйка недвижимости подала заявление в полицию, а также обратилась в суд. Судом было наложено ограничение на совершение каких-либо сделок с недвижимостью. В последствии собственница недвижимости отсудила две квартиры, которые были оформлены под залог.

Следователи возбудили два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленник долго время скрывался от суда и следствия, уехав заграницу.

Вчера. 29 мая 2024 года подозреваемого задержали оперативниками в ходе рабочей командировки в городе Омск и доставили в Петербург.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности злоумышленника.