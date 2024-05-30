ента новостей

19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

0
26
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью

Сотрудниками Управления уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 54-летний ранее судимый житель Омской области.
Мужчину подозревают в причастности к серии имущественных преступлений с недвижимостью в Петербурге.
Так, в октябре 2020 года он получил займ в одной из коммерческих фирм Петербурга в размере 3 300 000 рублей под залог двух квартир, которыми ранее незаконно завладел, а также незаконно переоформил на себя еще 11 квартир в черте города.
Оперативники установили, что дорогостоящая недвижимость принадлежала собственнице, которая на данный момент проживает заграницей. Хозяйка квартир сдавала свою недвижимость в аренду через поверенную, проживающую в Петербурге.
Сожитель поверенной, узнав о богатой собственнице недвижимости, обманным путем завладел документами на жилые помещения, переоформил их на себя и предоставил в соответствующие органы уже поддельные документы, подписанные якобы хозяйкой жилплощадей.
Кроме того, злоумышленником две квартиры были оформлены под залог, а остальные выставлены на продажу.
Узнав о произошедшем хозяйка недвижимости подала заявление в полицию, а также обратилась в суд. Судом было наложено ограничение на совершение каких-либо сделок с недвижимостью. В последствии собственница недвижимости отсудила две квартиры, которые были оформлены под залог.
Следователи возбудили два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Злоумышленник долго время скрывался от суда и следствия, уехав заграницу.
Вчера. 29 мая 2024 года подозреваемого задержали оперативниками в ходе рабочей командировки в городе Омск и доставили в Петербург.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-02-2021, 10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
1-09-2023, 12:50
В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности
25-12-2022, 14:27
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с подменой купюр
26-10-2022, 10:21
В Приморском районе задержали мужчину, пытавшегося похитить у пенсионерки крупную сумму денег
15-07-2022, 14:51
В Петербурге задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства петербурженки
9-08-2023, 14:08
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве с квартирой умершего

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
223
Вчера, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
127
Вчера, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
137
Вчера, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх