В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве с квартирой умершего

Вчера сотрудники УУР Главка задержали 60-летнего ранее неоднократно судимого, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Установлено, что несколькими годами ранее подозреваемый получил информацию о скончавшемся и не имеющем наследников собственнике квартиры в доме по Бестужевской улице и обратился к нотариусу с поддельным паспортом и свидетельством о рождении, якобы подтверждающими его родство с усопшим.

Вступив в наследство, обратил имущество усопшего в свою пользу, перепродав квартиру и нанеся ущерб администрации Красногвардейского района Петербурга.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты ноутбук, мобильный телефон и документы, закрепляющие право собственности задержанного еще на несколько объектов недвижимости в Петербурге и области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого задержали в порядке статья 91 УПК РФ.