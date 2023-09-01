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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности

В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве трехлетней давности

Вчера вечером около 16 часов 00 минут в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска регионального Главка в квартире дома по улице Архитектора Данини в Пушкине задержан 36-летний местный житель, который подозревается в совершении мошенничества на крупную сумму.
По версии следствия, с 12 по 25 августа 2020 года, находясь в офисе финансовой организации, он из корыстных побуждений, путем обмана, предоставил подложный паспорт на чужое имя для заключения договора займа под залог недвижимости – квартиры, расположенной на Лиговском проспекте ему не принадлежащей.
И получил, путем обмана, 2,2 миллиона рублей.
15 февраля 2021 года следователем следственного управления УМВД РФ по Приморскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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