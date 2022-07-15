В Петербурге задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства петербурженки

Вчера в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка задержали 34-летнего уроженца Алтайского края, ранее неоднократно судимого за кражи.

Мужчину подозревают в том, что под видом компенсации за ранее приобретенные БАДы похитил у жительницы Петербурга денежные средства - почти 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведения обыска по месту жительства задержанного изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.