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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество

В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество

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Опубликовал: Fedorov
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В Ломоносовском районе Ленинградской области генеральный директор строительной компании незаконно завладел земельным участком

В минувший четверг в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР ГУ Росгвардии и СЭБ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45-летний генеральный директор строительной организации. По версии правоохранителей,  совместно с неустановленными сотрудниками администрации муниципального образования в Ломоносовском районе указанный гражданин незаконно завладел земельным участком. Данный участок имеет площадь 7876 кв.м. и стоит 5 миллионов 419 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район мошенничество
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