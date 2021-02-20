В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество

В минувший четверг в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР ГУ Росгвардии и СЭБ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45-летний генеральный директор строительной организации. По версии правоохранителей, совместно с неустановленными сотрудниками администрации муниципального образования в Ломоносовском районе указанный гражданин незаконно завладел земельным участком. Данный участок имеет площадь 7876 кв.м. и стоит 5 миллионов 419 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.