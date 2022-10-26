В Приморском районе задержали мужчину, пытавшегося похитить у пенсионерки крупную сумму денег

Вчера возле дома 9 корпус 1 на Яхтенной улице в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний житель Саратовской области, который в подъезде указанного дома обманным путем получил у 75-летней пенсионерки, 4 тысячи 500 долларов США и 2 тысячи 650 евро, но был задержан с поличным.

Женщина пояснила, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений.